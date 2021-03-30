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Лановой продолжал работать перед самой смертью

Вероника Полынина
2 часа назад
Василий Лановой даже перед смертью продолжал работать. Об этом рассказала его вдова Ирина Купченко.
Лановой продолжал работать перед самой смертью
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В интервью «Комсомольской правде» Купченко сообщила, что ее супруг, находясь в больнице, продолжал готовиться к концерту к 50-летию фильма «Офицеры». Мероприятие состоялось в феврале.
«Он должен был петь там песню «О героях былых времен». И вот он в больнице все время пытался заниматься голосом. Но у него не было сил на упражнения. Потом он начал слова песни повторять, хотя много раз ее пел и знал их наизусть. Но поскольку у него была высокая температура, мысли путались, и он забывал слова», - рассказала вдова артиста.
По ее словам, Лановой страшно нервничал, если забывал слова, и от волнения забывал еще больше. Просил супругу, дежурного врача и сиделку петь с ним вместе и подсказывать слова.
«И мы пели и пели. Даже нянечка из Таджикистана пела. Когда мы уже уставали, нянечка с акцентом говорила: «все — пириривь». С каждым днем Василий Семенович пел все тише и тише. И, повторяя слова этой песни, он и умер», - сказала Купченко.
В начале января, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Лановой заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Актера госпитализировали в начале месяца в одну из столичных клиник. Тогда артист чувствовал себя удовлетворительно, однако его решили положить в больницу, чтобы исключить риски осложнения ситуации. 28 января ему резко стало хуже, и его перевели в реанимацию. Ланового подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вечером того же дня он скончался. Василию Лановому было 87 лет.
Шоу-бизнес,Василий Лановой,Ирина Купченко,Комсомольская правда,
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