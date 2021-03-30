Лановой продолжал работать перед самой смертью

По ее словам, Лановой страшно нервничал, если забывал слова, и от волнения забывал еще больше. Просил супругу, дежурного врача и сиделку петь с ним вместе и подсказывать слова.

В начале января, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Лановой заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Актера госпитализировали в начале месяца в одну из столичных клиник. Тогда артист чувствовал себя удовлетворительно, однако его решили положить в больницу, чтобы исключить риски осложнения ситуации. 28 января ему резко стало хуже, и его перевели в реанимацию. Ланового подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вечером того же дня он скончался. Василию Лановому было 87 лет.