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Моргенштерн подарил возлюбленной 5 млн рублей и машину и попал на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад
Рэпер Моргенштерн сделал возлюбленной Диларе Зинатуллиной роскошный подарок. В день рождения девушки эпатажный блогер и музыкант преподнес ей 5 миллионов рублей и автомобиль Range Rover. Видео поздравления 21-летней избранницы было снято на видео.
«Пять миллионов рублей на вложение в себя, и на все, что тебе нужно!» — прокомментировал свой сюрприз исполнитель хита «Cadillac».
Ранее сообщалось, что рэпер Моргенштерн зарегистрировал свою фамилию как товарный знак. Однако какой именно продукт с его именем займет полки отечественных магазинов, пока не известно.
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