Рэпер Моргенштерн сделал возлюбленной Диларе Зинатуллиной роскошный подарок. В день рождения девушки эпатажный блогер и музыкант преподнес ей 5 миллионов рублей и автомобиль Range Rover. Видео поздравления 21-летней избранницы было снято на видео.

Ранее сообщалось, что рэпер Моргенштерн зарегистрировал свою фамилию как товарный знак. Однако какой именно продукт с его именем займет полки отечественных магазинов, пока не известно.