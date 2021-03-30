Умер музыкант Александр Зарецкий

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11 марта Зарецкий сообщил, что болен коронавирусной инфекцией COVID-19. На прошлой неделе он рассказал, что технически выздоровел — был снят с карантина.

Вчера в первой половине дня продюсер и дизайнер Данил Масловский сообщил, что Зарецкий перенес постковидный инфаркт и впал в кому. Вечером в пресс-службе «Старого приятеля» рассказали, что лидер коллектива скончался в больнице в результате инфаркта, не выходя из комы.

Зарецкому, как сообщал «Рамблер», было 53 года. Он создал «Старого приятеля» в 1995 году. Всего группа выпустила семь студийных альбомов и ряд концертных альбомов и сборников. Последний альбом коллектива вышел в декабре.