Ходченкову отправили на операцию ради роли в фильме на МКС

Как отмечают опрошенные специалисты, причин для направления к отоларингологу может быть несколько: удаление гланд, которые могут воспалиться в условиях замкнутого пространства МКС, или аденоидов. Одно из хронических ЛОР-заболеваний — гайморит, который может обостряться с набором высоты и приводить к сильным болям. Его рекомендуют лечить не только космонавтам, но и летчикам.