Диету Долиной назвали опасной

Врач назвала диету Ларисы Долиной опасной и предостерегла от слепого подражания звездам.

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Как сообщал «Рамблер», ранее певица Лариса Долина рассказала о диете, благодаря которой похудела на 21 килограмм. По словам артистки, она полностью отказалась от фруктов, ягод, яиц, хлеба, моркови, лука, брокколи и кисломолочных продуктов. В числе разрешенных продуктов - все виды мяса, кроме говядины и телятины, птица, рыба, помидоры, красный перец и свекла.

По ее словам, это может привести к дефициту витаминов и микроэлементов, и, как следствие, проблемам с кожей, волосами, зубами и ногтями, а также нарушениям работы внутренних органов.

Филиппова также предупредила от слишком частого употребления в пищу мяса и рыбы. По мнению диетолога, чрезмерное употребление белка так же вредно, как и его дефицит.

Кроме того, врач раскритиковала двухразовый режим питания Долиной, где последний прием пищи должен быть не позднее 15.00.

Она отметила, что слишком длительные периоды голодания могут спровоцировать развитие либо обострение нарушений в работе желудочно-кишечного тракта.