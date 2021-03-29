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Рапунцель и ее мужа отказались взять в "Дом-2"

Вероника Полынина
2 часа назад
Ольгу Рапунцель и ее мужа Дмитрия Дмитренко не взяли в обновленный «Дом-2».
Рапунцель и ее мужа отказались взять в "Дом-2"
Фото: InstagramInstagram
На днях стало известно, что «Дом-2» вскоре снова появится на телеэкранах. Легендарное реалити-шоу будет выходить на канале «Ю». В настоящее время продолжаются кастинги участников. Уже известно, что на проекте будут как новые, так и хорошо знакомые лица.
Как оказалось, попасть в обновленное шоу пытались Ольга Рапунцель с мужем Дмитрием Дмитренко и дочками Василисой и Софией. Однако семья сразу получила отказ. По словам Дмитренко, продюсеры проекта сказали, что им не нужны семейные пары, уже построившие любовь на «Доме-2».
Поклонники Ольги Рапунцель часто обвиняют ее в нежелании приспособиться к жизни вне стен реалити-шоу. К примеру, подписчики до сих пор гадают, как семья Рапунцель и Дмитренко зарабатывает на жизнь. Тем не менее, судя по отчетам в Instagram, дела у пары идет неплохо. Недавно Ольга объявила, что они с мужем купили двухкомнатную квартиру в строящемся столичном ЖК.
Ранее «Рамблер» писал, что поклонники Ольги Рапунцель уличили ее в злоупотреблении фотошопом на фотографиях в Instagram. Фолловеры заметили, что на снимках в ленте Рапунцель выглядит на десяток килограммов стройнее, чем на неретушированных видео в сторис.
Шоу-бизнес,Дмитрий Дмитренко,Ольга Рапунцель,
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