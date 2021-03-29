Рапунцель и ее мужа отказались взять в "Дом-2"

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На днях стало известно, что «Дом-2» вскоре снова появится на телеэкранах. Легендарное реалити-шоу будет выходить на канале «Ю». В настоящее время продолжаются кастинги участников. Уже известно, что на проекте будут как новые, так и хорошо знакомые лица.

Как оказалось, попасть в обновленное шоу пытались Ольга Рапунцель с мужем Дмитрием Дмитренко и дочками Василисой и Софией. Однако семья сразу получила отказ. По словам Дмитренко, продюсеры проекта сказали, что им не нужны семейные пары, уже построившие любовь на «Доме-2».

Поклонники Ольги Рапунцель часто обвиняют ее в нежелании приспособиться к жизни вне стен реалити-шоу. К примеру, подписчики до сих пор гадают, как семья Рапунцель и Дмитренко зарабатывает на жизнь. Тем не менее, судя по отчетам в Instagram, дела у пары идет неплохо. Недавно Ольга объявила, что они с мужем купили двухкомнатную квартиру в строящемся столичном ЖК.