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Панин узнал о своей четвертой дочери

Вероника Полынина
2 часа назад
Актер Алексей Панин «совершенно случайно» узнал о существовании четвертой дочери. Об этом он рассказал Лолите Милявской в программе «ДНК-шоу».
Панин узнал о своей четвертой дочери
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Панин сообщил, что с матерью четвертой дочки его связывал лишь секс. Поэтому девушка решила скрыть свою беременность и факт рождения ребенка. Спустя время Панин узнал о существовании четвертой дочки от общих знакомых.
«Женщина, которая родила, не хотела, чтобы я чувствовал себя виноватым. Этот ребенок живет в другой семье. Мы не говорим, что я ее отец», - цитирует Панина «5 канал».
Артист добавил, что ему «пора завязывать» с рождением детей. По его словам, две средних дочери родились в один год и один месяц, с разницей в три дня.
Как сообщал «Рамблер», широко известно лишь об одной дочери Алексея Панина – 13-летней Нюсе, она родилась в отношениях с моделью Юлией Юдинцевой. Панин длительное время пытался отсудить ребенка у бывшей возлюбленной. Сейчас девочка живет с отцом и не общается с матерью.
Кроме того, Панин рассказывал, что у него есть дочки Маша и Соня. Актер признавался, что не поддерживает общение с Машей, а с Соней дружит его старшая дочь Нюся. Он также говорил, что имя его младшей дочери – Адель. Ее он «видит иногда».
Шоу-бизнес,Юлия Юдинцева,Адель,Алексей Панин,Лолита Милявская,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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