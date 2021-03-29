Панин узнал о своей четвертой дочери

Панин сообщил, что с матерью четвертой дочки его связывал лишь секс. Поэтому девушка решила скрыть свою беременность и факт рождения ребенка. Спустя время Панин узнал о существовании четвертой дочки от общих знакомых.

Артист добавил, что ему «пора завязывать» с рождением детей. По его словам, две средних дочери родились в один год и один месяц, с разницей в три дня.