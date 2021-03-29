Шурыгина попала в наркологическую клинику

Звезда ток-шоу Диана Шурыгина оказалась в клинике. Видео из больницы Шурыгина опубликовала в Instagram.

Фото: Instagram Instagram

Диана записала несколько сторис, где продемонстрировала свою палату и больничную еду. Она также рассказала, что перед поездкой в клинику посмотрела фильм «Прерванная жизнь».

«Мне было настолько плохо, что я не видела смысла выходить на связь с вами, работать и так далее. Состояние было просто ужасное, как будто я находилась под чем-то!» - призналась Шурыгина.

На видео из больницы звезда ток-шоу действительно выглядит не лучшим образом: на лице видны отеки, глаза полностью не открываются, речь заторможена.

Диана не рассказала подписчикам, что стало причиной госпитализации. Издание StarHit предполагает, что девушка попала в наркологическую клинику из-за проблем с алкоголем или запрещенными веществами. Кроме того, Шурыгина призналась, что в клинике ей дают много таблеток, и с ней работает психолог.