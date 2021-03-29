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Шурыгина попала в наркологическую клинику

Вероника Полынина
54 минуты назад
Звезда ток-шоу Диана Шурыгина оказалась в клинике. Видео из больницы Шурыгина опубликовала в Instagram.
Шурыгина попала в наркологическую клинику
Фото: InstagramInstagram
Диана записала несколько сторис, где продемонстрировала свою палату и больничную еду. Она также рассказала, что перед поездкой в клинику посмотрела фильм «Прерванная жизнь».
«Мне было настолько плохо, что я не видела смысла выходить на связь с вами, работать и так далее. Состояние было просто ужасное, как будто я находилась под чем-то!» - призналась Шурыгина.
На видео из больницы звезда ток-шоу действительно выглядит не лучшим образом: на лице видны отеки, глаза полностью не открываются, речь заторможена.
Диана не рассказала подписчикам, что стало причиной госпитализации. Издание StarHit предполагает, что девушка попала в наркологическую клинику из-за проблем с алкоголем или запрещенными веществами. Кроме того, Шурыгина призналась, что в клинике ей дают много таблеток, и с ней работает психолог.
Как сообщал «Рамблер», первый выпуск «Пусть говорят» о Диане Шурыгиной, школьнице из Ульяновска, ставшей жертвой изнасилования, вышел в январе 2017 года. История девушки переросла в серию телепрограмм и стала известна всей стране, сейчас Шурыгина ведет популярный видеоблог.
Шоу-бизнес,Диана Шурыгина,
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