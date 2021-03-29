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Группу Lumen обвинили в гомофобии

Lenta.ru
1 час назад
Российскую рок-группу Lumen обвинили в гомофобии после московского концерта, на котором лидер коллектива Рустем Булатов предложил ЛГБТ-сообществу «придумать себе какой-то свой символ» вместо радуги. На высказывание музыканта обратил внимание пользователь Twitter с ником @IAmNerdPunk.
Группу Lumen обвинили в гомофобии
Фото: InstagramInstagram
«Помните такую группу Lumen? Гомофобы», — написал интернет-пользователь в посте, набравшем несколько тысяч лайков.
Видеозапись с выступлением Lumen, прошедшим в субботу, 27 марта, появилась во «ВКонтакте». На ней лидер коллектива перед исполнением композиции «Мне в другую сторону», в которой есть строчка «Я пошел туда, где радуги полосы», со сцены заявил, что хотел бы, чтобы слово «радуга» «обозначало просто радугу».
«А они пускай придумают себе какой-то свой символ. Ну, это же будет честно», — сказал Булатов.
В июле 2020-го сообщалось, что представитель организации «Союз женщин России» Екатерина Лахова обратилась к президенту страны Владимиру Путину с просьбой установить контроль за ЛГБТ-пропагандой в рекламе. Она посчитала, что такая пропаганда, в частности, присутствует на рекламных щитах с «радужными, красивыми цветами» и в рекламе мороженого «Радуга».
Радужный флаг, символ ЛГБТ-движения, был создан американским художником и общественным деятелем Гилбертом Бейкером в 1978 году. Флаг стал интернациональным символом гей-активистов и движения в поддержку их прав. Его создатель скончался в апреле 2017 года.
Шоу-бизнес,Гилберт Бейкер,Екатерина Лахова,Владимир Путин,
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