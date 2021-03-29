Диана Шурыгина попала в наркологическую клинику

Скандально известная Диана Шурыгина перенесла передозировку запрещенными веществами.

Фото: «Пусть говорят» «Пусть говорят»

Из-за этого 21-летнюю девушку поместили в наркологическую клинику. Об этом сообщает портал StarHit.

В личном Instagram-аккаунте Диана Шурыгина разместила серию видео, в которых рассказала, что попала в больницу и с ней работают психологи. Причину госпитализации она называть не стала.

На кадрах Диана Шурыгина предстала в неадекватном виде — девушка была одета в пижаму, ее волосы были спутанными. Также она не могла даже полностью открыть глаза. Блогер еле выговаривала слова и путалась в них, с трудом фокусируясь на телефоне.