Диана Шурыгина попала в наркологическую клинику

Скандально известная Диана Шурыгина
перенесла передозировку запрещенными веществами.
Фото: «Пусть говорят»«Пусть говорят»
Из-за этого 21-летнюю девушку поместили в наркологическую клинику. Об этом сообщает портал StarHit.
В личном Instagram-аккаунте Диана Шурыгина разместила серию видео, в которых рассказала, что попала в больницу и с ней работают психологи. Причину госпитализации она называть не стала.
На кадрах Диана Шурыгина предстала в неадекватном виде — девушка была одета в пижаму, ее волосы были спутанными. Также она не могла даже полностью открыть глаза. Блогер еле выговаривала слова и путалась в них, с трудом фокусируясь на телефоне.
Сейчас подписчики гадают, что же на самом деле произошло с девушкой, которая еще недавно, казалось, остепенилась и обрела личное счастье с молодым миллионером Денисом Ребровым.