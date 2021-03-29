На Первом канале жестко раскритиковали Моргенштерна

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Ранее, как сообщал «Рамблер», боец ММА Александр Шлеменко назвал Моргенштерна «чертом, а проще говоря – бесом» и призвал ввести цензуру, чтобы не допускать таких артистов до широкой аудитории.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал коллегу, заявив, что давно нужно ввести цензурирующий орган, который «будет чистить всю эту грязь с экранов».

Ведущий «Время покажет» Руслан Осташко отметил, что говоря о Моргенштерне, ему сложно «подобрать цензурные слова».

«Тема касается нас всех, нашей молодежи и той грани, которую мы уже, наверное, перешли в плане потакания тем извращениям и тем призывам, которые нам порой озвучивают, так называемые звезды», - отметил он.

Осташко напомнил о «совершенно безумном, жестком, нереально неприятном» призыве Моргенштерна, который он адресовал девушкам. В программе был показан рэпер, который в соцсетях объявил о челлендже.

«Девчонки мои, любимые, красавицы, давайте запустим челлендж. Включайте нашу новую песню и показывайте все, на что вы насосали. Сосать — это действительно талант», - отметил артист.

Его призыв вызвал резкую критику Шлеменко, назвавшего недопустимым предложение Моргенштерна и его пение про «насосала, пересосала, засосала».