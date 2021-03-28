Поклонники восхищены сходством Гузеевой и ее дочери

В проекте «ТикТок Талант» она выступила в роли члена жюри. На опубликованных в соцсетях снимках Гузеева выглядит заметно помолодевшей: на ней кожаные брюки и объемная джинсовая куртка, макияж с акцентом на губы и укладка с зачесанными назад волосами.