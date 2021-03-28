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Поклонники восхищены сходством Гузеевой и ее дочери

Ирина Лебедева
4 часа назад
У Ольги Бухаровой, дочери актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, 28 марта день рождения. Девушке исполнился 21 год.
Поклонники восхищены сходством Гузеевой и ее дочери
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Любящая мама выложила в инстаграм фотографии дочки.
Поскольку снимки черно-белые, при первом взгляде на них создается впечатление, что их достали из архива, и изображена там сама Гузеева.
Но в следующую секунду становится понятно, что во времена молодости Ларисы девушки не делали пирсинг в носу и не выбривали кусочками брови.
Однако сходство матери и дочери очень велико, о чем и сообщили подписчики.
«У Вас красивая дочь. Безумно похожа на Вас. С днём рождения нашу девочку. Как же она похожа на тебя. Счастья. Как же вы похожи!», «Как же вы похожи. Первый снимок - просто осовремененный стоп-кадр из моего любимого фильма «Жестокий Романс».
Как ранее писал «Рамблер», телеведущая Лариса Гузеева сменила имидж для работы в новом телешоу на канале «Пятница».
В проекте «ТикТок Талант» она выступила в роли члена жюри. На опубликованных в соцсетях снимках Гузеева выглядит заметно помолодевшей: на ней кожаные брюки и объемная джинсовая куртка, макияж с акцентом на губы и укладка с зачесанными назад волосами.
Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
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