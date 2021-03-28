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Киркорову приписали роман с Бузовой

Ирина Лебедева
1 час назад
Филиппа Киркорова в последнее время часто видят в компании поющей телеведущей Ольги Бузовой.
Киркорову приписали роман с Бузовой
Фото: РамблерРамблер
И пользователи сети и СМИ всерьез обсуждают возможность развития романа у звездной пары, - передает Teleprogramma.pro.
Эти слухи сам поп-король российской эстрады прокомментировал в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
"Бузова меня захомутала? Это возможно?", - подразнил публику певец.
Правда, Филипп тут же перевел тему на то, что его «захомутал омут популярности», но это ему чрезвычайно нравится.
Как ранее писал «Рамблер», певица Анастасия Стоцкая назвала чушью, сплетнями, нелепицами и оскорблениями информацию средств массовой информации о том, что она и Киркоров — любовники, а певец — отец ее детей.
Она заявила, что подобные публикации раздражают, злят и бесят ее.
Шоу-бизнес,Анастасия Стоцкая,Филипп Киркоров,НТВ,
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