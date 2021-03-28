Сына Королевой раскритиковали за накрашенные ногти

Наташа Королева опубликовала в инстаграме видеоролик где они сыном Архипом показывают полученные от Fashion People Awards Teens в номинации «Семейные ценности приз – почетную статуэтку и диплом.

Фото: Instagram Instagram

Мать с сыном стоят обнявшись, у обоих на руках – яркий маникюр.

Певица в подписи к фото написала длинный пост о важности семейных ценностей и традиций, о любви и взаимном уважении.

«Некий итог, некая черта, а может быть, некий символ того, что наша семья крепкая, построена, прежде всего, на любви друг к другу, на уважении выбора друг друга, на прощении и принятии. Так важно каждому из нас быть счастливым дома, и как трепетно каждый из нас на протяжении всей своей жизни вьет гнездышко, создает свой очаг, который и становится нашей крепостью».

Однако подписчики всю эту историю восприняли довольно скептически. Еще свеж в памяти публики скандал с изменами Тарзана.

«После того, что произошло, надо говорить еще про семейные ценности?», «Нет, какой очаг-то у вас? Папа направо-налево, очаг Ну не смешите, и так смешные».

А больше всего подписчиков поразил алый лак на ногтях Глушко-младшего.

«Мальчик какой-то странный », «Накрашены ногти? Что происходит? Мальчик он?»

Как ранее писал «Рамблер», сын Наташи Королевой и Сергея Глушко решил связать себя узами брака.