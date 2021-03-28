Дети Киркорова называют мамой телеведущую Гусеву

Об этом рассказывалось в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Были продемонстрированы кадры с наследниками короля отечественной поп-музыки.
Диктор сообщил, что Гусева очень привязана к ребятишкам, проводит с ними много времени и даже делает с ними уроки.
Детям очень хочется, чтобы у них была мама. Ну а тут без Филиппа вопрос решить никак нельзя.
Как ранее сообщал
«Рамблер», певец Филипп Киркоров заявил, что продюсер Иосиф Пригожин
находился «в миллиметре» от смерти во время недавней болезни.
Об этом Киркоров рассказал в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.