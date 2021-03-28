Дети Киркорова называют мамой телеведущую Гусеву

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Об этом рассказывалось в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Были продемонстрированы кадры с наследниками короля отечественной поп-музыки.

Диктор сообщил, что Гусева очень привязана к ребятишкам, проводит с ними много времени и даже делает с ними уроки.

Детям очень хочется, чтобы у них была мама. Ну а тут без Филиппа вопрос решить никак нельзя.

Как отмечают ura.news, в последнее время частой гостьей в доме Киркорова стала Ольга Бузова

Как ранее сообщал «Рамблер», певец Филипп Киркоров заявил, что продюсер Иосиф Пригожин находился «в миллиметре» от смерти во время недавней болезни.