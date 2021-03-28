В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Дети Киркорова называют мамой телеведущую Гусеву

Ирина Лебедева
1 час назад
Алла-Виктория и Мартин-Кристен Киркоровы зовут мамой подругу Филиппа Киркорова телеведущую Екатерину Гусеву.
Дети Киркорова называют мамой телеведущую Гусеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом рассказывалось в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Были продемонстрированы кадры с наследниками короля отечественной поп-музыки.
Диктор сообщил, что Гусева очень привязана к ребятишкам, проводит с ними много времени и даже делает с ними уроки.
Детям очень хочется, чтобы у них была мама. Ну а тут без Филиппа вопрос решить никак нельзя.
Как отмечают ura.news, в последнее время частой гостьей в доме Киркорова стала Ольга Бузова.
Как ранее сообщал «Рамблер», певец Филипп Киркоров заявил, что продюсер Иосиф Пригожин находился «в миллиметре» от смерти во время недавней болезни.
Об этом Киркоров рассказал в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Екатерина Гусева,Ольга Бузова,Филипп Киркоров,НТВ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители