Собчак упрекнули за «дикий фотошоп»

Однако на этом снимке Ксению Анатольевну с первого раза опознать непросто.
Фолловеры решили, что Собчак перестаралась с фотошопом. Убирая некие недостатки, телеведущая преобразила сама себя до неузнаваемости
«Вечерний ГУМ прекрасен», - написала Ксения в микроблоге.
«Фотошоп прекраснее всего», «Что за дикий фотошоп?», «Кто это на фото?», - откликнулись подписчики.
Как ранее сообщал «Рамблер», журналистка Ксения Собчак разозлила политолога Сергея Михеева шуткой о крабовых палочках: он посоветовал ей быть скромнее и поинтересовался, как ее семья заработала состояние.