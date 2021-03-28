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Собчак упрекнули за «дикий фотошоп»

Ирина Лебедева
27 минут назад
Ксения Собчак выставила в инстаграме новое фото. Она в короткой черной кожаной куртке и юбке в мелкую клетку стоит на фоне одного из бутиков ГУМа.
Собчак упрекнули за «дикий фотошоп»
Фото: InstagramInstagram
Однако на этом снимке Ксению Анатольевну с первого раза опознать непросто.
Фолловеры решили, что Собчак перестаралась с фотошопом. Убирая некие недостатки, телеведущая преобразила сама себя до неузнаваемости
«Вечерний ГУМ прекрасен», - написала Ксения в микроблоге.
«Фотошоп прекраснее всего», «Что за дикий фотошоп?», «Кто это на фото?», - откликнулись подписчики.
Как ранее сообщал «Рамблер», журналистка Ксения Собчак разозлила политолога Сергея Михеева шуткой о крабовых палочках: он посоветовал ей быть скромнее и поинтересовался, как ее семья заработала состояние.
Шоу-бизнес,Сергей Михеев,Ксения Собчак,
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