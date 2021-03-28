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На вечере памяти Грачевского его вдова упала в обморок

Ирина Лебедева
1 час назад
Борис Грачевский скончался от последствий коронавируса несколько месяцев назад, но его супруга, оставшаяся с малышом на руках, до сих пор не может смириться с произошедшей трагедией, - рассказывает Экспресс Газета.
На вечере памяти создателя «Ералаша» Екатерина Белоцерковская скромно нашла себе место в последнем ряду, чтобы не привлекать внимания.
Однако на фоне выступлений друзей и коллег покойного мужа женщина не справилась с эмоциями и потеряла сознание.
Ее буквально вынесли из зала на руках.
После обморока Екатерина едва держалась на ногах. Близкие всерьез опасаются за ее здоровье.
Тем более что ее маленькому сыну Филиппу, ставшему в младенчестве сиротой, не исполнилось еще и года.
Как ранее сообщал «Рамблер», Телеведущая Елена Малышева на своей странице в Instagram рассказала, что усугубило состояние Бориса Грачевского, скончавшегося накануне от последствий заражения коронавирусом.
Оказалось, что руководитель «Ералаша» уже долгое время страдал от другого тяжелого заболевания.
Медик пояснила, что режиссер долгое время боролся с «самым злокачественным раком» - меланомой.
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