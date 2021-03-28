На вечере памяти Грачевского его вдова упала в обморок

Борис Грачевский скончался от последствий коронавируса несколько месяцев назад, но его супруга, оставшаяся с малышом на руках, до сих пор не может смириться с произошедшей трагедией, - рассказывает Экспресс Газета.

На вечере памяти создателя «Ералаша» Екатерина Белоцерковская скромно нашла себе место в последнем ряду, чтобы не привлекать внимания.

Однако на фоне выступлений друзей и коллег покойного мужа женщина не справилась с эмоциями и потеряла сознание.

Ее буквально вынесли из зала на руках.

После обморока Екатерина едва держалась на ногах. Близкие всерьез опасаются за ее здоровье.

Тем более что ее маленькому сыну Филиппу, ставшему в младенчестве сиротой, не исполнилось еще и года.

Как ранее сообщал «Рамблер», Телеведущая Елена Малышева на своей странице в Instagram рассказала, что усугубило состояние Бориса Грачевского, скончавшегося накануне от последствий заражения коронавирусом.

Оказалось, что руководитель «Ералаша» уже долгое время страдал от другого тяжелого заболевания.