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Фатеева навсегда встанет на костыли из-за халатности медиков

News.ruиещё 2
1 час назад
Наталья Фатеева больше не сможет передвигаться без костылей из-за ошибки медиков. Первая красавица советского кино перенесла операцию по замене тазобедренного сустава, во время которой ей занесли инфекцию.
Фатеева стала инвалидом из-за халатности медиков
Фото:  Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press
Рана у 86-летней звезды «Три плюс два» заживала месяц. Проблемы начались после выписки, пишет «Собеседник». Но к хирургу актрису не направили, а передали другому врачу с иной специализацией.
Три месяца я ездила на перевязки, изводила всех друзей и знакомых, которые меня возили в больницу. Но мое состояние не улучшалось. Наоборот, в какой-то момент стало хуже. Развилась инфекция катастрофическая, — жалуется актриса.
В итоге Фатеева обратилась к другом доктору в другой поликлинике. Там и обнаружили, что звезда советского кино нуждается в срочной операции. Актриса смогла попасть к хирургу только после недельного ожидания врача в вестибюле больницы. Но на тот момент было уже поздно.
Когда мне все вскрыли, оказалось, что инфекция съела мягкую ткань и кость. Кость восстановили, а мягкую ткань — нет! Из-за этого всю оставшуюся жизнь я вынуждена ходить на костылях, — сокрушается Фатеева.
Актриса живёт в полном одиночестве. Она отказывается общаться с детьми и внуками. Даже свой юбилей актриса встретила одна в пустой московской квартире.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Наталья Фатеева раскритиковала журналистов, которые распустили слухи, что она голодает. В сюжете, показанном на НТВ, утверждалось, что артистка в плохом состоянии, она не может выйти за продуктами и ей нечего есть.
Шоу-бизнес,Наталья Фатеева,ИД "Собеседник",НТВ,
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