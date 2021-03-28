Сын Анастасии Заворотнюк отказался носить ее фамилию

Увы, на данный момент неизвестно, чтобы побудило молодого парня отказаться от всеми известной и уважаемой фамилии Заворотнюк. При этом, сделал он это публично. Любители творчества артистки пытаются разгадать эту небольшую тайну и полагают, что виной тому может быть какая-либо серьезная причина. «А что если он с матерью поругался? Не вижу больше причин менять фамилию, когда она в таком положении», «Я надеюсь, это никак не связано с болезнью», «Такие дела просто так невзначай не делаются. Что-то у них произошло», — задумчиво вовлекались в процесс юзеры Instagram.