В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Сын Анастасии Заворотнюк отказался носить ее фамилию

Popcake.tvиещё 4
4 часа назад
За последние сутки семья Заворотнюк смогла поразить свою публику дважды: помимо того, что в сети возникли бурные обсуждения новой картины с участием Анастасии Заворотнюк «Каспий 24», интригу создал наследник артистки Майкл, который изменил свою фамилию в личном профиле Instagram на фамилию отца и стал Майком Стрюковым.
Сын Анастасии Заворотнюк отказался носить ее фамилию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Увы, на данный момент неизвестно, чтобы побудило молодого парня отказаться от всеми известной и уважаемой фамилии Заворотнюк. При этом, сделал он это публично. Любители творчества артистки пытаются разгадать эту небольшую тайну и полагают, что виной тому может быть какая-либо серьезная причина. «А что если он с матерью поругался? Не вижу больше причин менять фамилию, когда она в таком положении», «Я надеюсь, это никак не связано с болезнью», «Такие дела просто так невзначай не делаются. Что-то у них произошло», — задумчиво вовлекались в процесс юзеры Instagram.
Небольшая группа людей в обсуждениях на социальных площадках также полагает, что отказ от фамилии больной мамы — это привлечение внимания и пиар-ход для, возможно, какого-либо проекта Стрюкова младшего, однако, стоит отметить, что ни один из членов семьи Заворотнюк и Чернышева не был замечен в использовании подобных схем для раскрутки своего имени. Дети актрисы всегда крайне уважительно отзываются о матери и о происходящем с ней в последние годы.
Шоу-бизнес,Здоровье Заворотнюк,Анастасия Заворотнюк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители