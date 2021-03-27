Воры оставили Бейонсе без нарядов

Грабители унесли со складов Лос-Анджелеса вещи певицы Жизель Ноулз Бейонсе на весьма приличную сумму, сообщает govoritmoskva.ru со ссылкой на TMZ.

Фото: Instagram Instagram

Наряды, сумки и прочие аксессуары оценены пострадавшей в миллион долларов.

Заодно воришки не побрезговали и вещами ее стилиста которые, по несчастью, хранились там же.

Полиция ведет расследование, результаты которого пока непонятны.

А Бейонсе приходится восстанавливать гардероб.

Впрочем, для обладательницы 28 премий «Грэмми», чьи диски разошлись тиражом более 100 миллионов экземпляров, такая потеря, хоть и неприятна, но не фатальна.

Как ранее писал «Рамблер», певица Бейонсе решила выразить слова поддержки Меган Маркл.

Спустя два дня после выхода интервью герцогов Сассекских с Опрой Уинфри она опубликовала сообщение в своём Инстаграм.

В той беседе герцог и герцогиня Сассекские раскрыли многие подробности королевской жизни, а также объяснили причину ухода из семьи.

Например, Меган не побоялась рассказать о случаях расизма и проблемах с ментальным здоровьем.