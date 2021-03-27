Воры оставили Бейонсе без нарядов

Грабители унесли со складов Лос-Анджелеса
вещи певицы Жизель Ноулз Бейонсе на весьма приличную сумму, сообщает
govoritmoskva.ru со ссылкой на TMZ.
Наряды, сумки и прочие аксессуары оценены пострадавшей в миллион долларов.
Заодно воришки не побрезговали и вещами ее стилиста которые, по несчастью, хранились там же.
Полиция ведет расследование, результаты которого пока непонятны.
А Бейонсе приходится восстанавливать гардероб.
Впрочем, для обладательницы 28 премий «Грэмми», чьи диски разошлись тиражом более 100 миллионов экземпляров, такая потеря, хоть и неприятна, но не фатальна.
Как ранее писал
«Рамблер», певица Бейонсе решила выразить слова поддержки Меган Маркл.
Спустя два дня после выхода интервью герцогов Сассекских с Опрой Уинфри она опубликовала сообщение в своём Инстаграм.
В той беседе герцог и герцогиня Сассекские раскрыли многие подробности королевской жизни, а также объяснили причину ухода из семьи.
Например, Меган не побоялась рассказать о случаях расизма и проблемах с ментальным здоровьем.
Бейонсе считает, что супруги не должны были молчать об этом.