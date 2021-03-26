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Дибров перенес операцию на лице

Вероника Полынина
4 часа назад
Телеведущий Дмитрий Дибров перенес операцию по удалению новообразования на лице. Об этом рассказала его супруга Полина.
Дибров перенес операцию на лице
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Шишка действительно была, и мужу пришлось сделать операцию. Но это было не косметологическое вмешательство, а лечебное - просто надо было удалить это образование», - сообщила она «Комсомольской правде».
Супруга телеведущего подчеркнула, что образование было доброкачественным, и после операции ее Дмитрий Дибров чувствует себя хорошо.
Также Полина рассказала об отношении мужа к косметологическим процедурам. По ее словам, у супруга есть клиника, которой он доверяет и в которую обращается «за какими-то минимальными процедурами». Она заявила, что Дмитрий не любит экспериментировать над собой и не прибегает к подтяжкам или другим операциям.
Как сообщал «Рамблер», Дмитрий Дибров написал книгу о телевидении. Она появится в продаже в мае. Жена Диброва, как оказалось, тоже стала писательницей. Она рассказала, что недавно подписала контракт с издательством и напишет книгу о себе и своей семье.
Шоу-бизнес,Телевидение,Дмитрий Дибров,Комсомольская правда,
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