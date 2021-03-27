Пение Ольги Бузовой «вживую» рассмешило зал

По данным издания, в ходе ужина Бузова исполнила свой хит «Мало половин» в джазовой обработке и под аккомпанемент фортепьяно. При этом во время исполнения, которым поделилась в соцсетях певица ЮлианнаКараулова, Бузова выгибала спину и поглаживала ноги.

В зале весьма бурно реагировали на пение артистки, и то и дело раздавался смех, однако Ольгу Бузову это совершенно не смущало.

«Рамблер» писал, что ранее зрители потребовали выгнать из шоу «Маска» на НТВ участницу, скрывающуюся в костюме Розовой Пантеры. По их мнению, у нее не было ни слуха, ни артистических способностей. При этом исполнительница, скрывавшаяся под маской, продержалась на шоу достаточно долго, а когда сняла ее, оказалось, что это была Ольга Бузова.