Катя Лель заявила о встрече с инопланетянами

Певица Катя Лель в интервью «Комсомольской правде» заявила, что у нее есть два клона на разных планетах.

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Кроме того, певица утверждает, что в ней есть инопланетная ДНК после того, как она пережила контакт с пришельцами.

«Говорят, из прошлых воплощений у меня есть их ДНК. И те зубы, которые они взяли для эксперимента, были им необходимы. Говорят, у меня есть два клона на разных планетах...», - сказала Лель.

По словам артистки, она ощущает «большую связь» с инопланетным разумом и часто видит пришельцев. В последний раз, по словам Лель, она видела летающую тарелку в центре Москвы из окна своего дома.

Согласно утверждению певицы, «если тебя избирают для чего-то, значит, так надо».

Лель также заявила, что пришельцы все чаще дают о себе знать в разных уголках мира. По ее мнению, это означает, что «скоро они придут».

Как сообщал «Рамблер», в 2019 году Катя Лель устроила пресс-конференцию, на которой рассказала о своих контактах с инопланетянами. По ее словам, первый контакт произошел 9 июня 1990 года в Нальчике. При этом присутствовали ее родные и сосед.