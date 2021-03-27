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Организаторы «Евровидения» запретили Белоруссии участвовать в конкурсе

Украина.руиещё 2
16 минут назад
Организаторы «Евровидения» Европейский вещательный союз и Reference Group запретили Белоруссии участвовать в конкурсе из-за проблем с новой песней группы «Галасы ЗМеста». Об этом сообщили на сайте вещательного союза 26 марта
Белоруссии запретили участвовать в "Евровидении"
Фото: acebook, Eurovision Song Contestacebook, Eurovision Song Contest
«Европейский вещательный союз и Reference Group, управляющий совет "Евровидения", внимательно изучили новую заявку, представленную БТРК (Белтелерадиокомпанией — ред.), чтобы оценить ее право на участие в конкурсе этого года. Они пришли к выводу, что новая песня также нарушает правила конкурса и может нанести вред его репутации», — говорится в заявлении.
Отмечается, что, поскольку БТРК не смогла подать заявку в течение установленного срока, участники от Белоруссии снимаются с конкурса.
По словам главы Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта, суть претензий к новой песне группы не была разъяснена.
«Прислали нам письмо, из которого ничего непонятно, кроме того, что нарушены какие-то пункты. Какие именно слова песни их нарушили — неведомо», — сказал он.
Эйсмонт уверен, что решение организаторов «Евровидения» политически мотивировано.
Ранее сообщалось, что белорусскому коллективу предложили заменить песню, иначе их будут вынуждены дисквалифицировать. Скандал развернулся вокруг песни «Я научу тебя»: в строчках «Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему» организаторы увидели политический подтекст.
Шоу-бизнес,Беларусь,
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