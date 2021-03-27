Белоруссии запретили участвовать в "Евровидении"

Отмечается, что, поскольку БТРК не смогла подать заявку в течение установленного срока, участники от Белоруссии снимаются с конкурса.

По словам главы Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта, суть претензий к новой песне группы не была разъяснена.

Ранее сообщалось, что белорусскому коллективу предложили заменить песню, иначе их будут вынуждены дисквалифицировать. Скандал развернулся вокруг песни «Я научу тебя»: в строчках «Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему» организаторы увидели политический подтекст.