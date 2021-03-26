Белоруссия изменила песню для «Евровидения»

Напомним, Белоруссию на «Евровидении-2021» представит группа «Галасы ЗМеста», которая исполняет
язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о экс-кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской
, а также о политической ситуации в стране. В песне, которую не допустили к участию в «Евровидении-2021», звучат слова: «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке». 11 марта Европейский вещательный союз не допустил
песню «Я научу тебя» к участию в «Евровидении» из-за политического подтекста.