Белоруссия изменила песню для «Евровидения»

Белорусская группа «Галасы ЗМеста» представила организатору проекта национального отбора на музыкальный конкурс «Евровидение» холдингу «Белтелерадиокомпания» две новые песни, из которых компания выбрала композицию, с которой коллектив выступит на международном конкурсе.