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Белоруссия изменила песню для «Евровидения»

Деловая газета "Взгляд"иещё 13
12 часов назад
Белорусская группа «Галасы ЗМеста» представила организатору проекта национального отбора на музыкальный конкурс «Евровидение» холдингу «Белтелерадиокомпания» две новые песни, из которых компания выбрала композицию, с которой коллектив выступит на международном конкурсе.
Белоруссия изменила песню для «Евровидения»
Фото: ТАССТАСС
«Группа предложила выбор из двух новых песен. Мы выбрали одну из них. В ближайшее время она будет в сведенном виде отправлена в Европейский вещательный союз», – передает РИА «Новости» сообщение председателя «Белтелерадиокомпании» Ивана Эйсмонта.
Зрителям песня будет представлена на следующей неделе, уточнил председатель медиахолдинга.
Напомним, Белоруссию на «Евровидении-2021» представит группа «Галасы ЗМеста», которая исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о экс-кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, а также о политической ситуации в стране. В песне, которую не допустили к участию в «Евровидении-2021», звучат слова: «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке». 11 марта Европейский вещательный союз не допустил песню «Я научу тебя» к участию в «Евровидении» из-за политического подтекста.
Белоруссии предлагала либо изменить текст песни, либо представить на конкурс новую композицию или же заменить исполнителя. В случае отказа страна будет отстранена от участия в конкурсе.
Шоу-бизнес,Евровидение,Светлана Тихановская,Иван Эйсмонт,РИА Новости,Беларусь,
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