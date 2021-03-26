Закрывшийся в конце 2020 года телепроект «Дом-2» снова возвращается на российские экраны. Согласно появившейся в СМИ информации, фанаты передачи смогут насладиться ей уже этой весной.

В распоряжении Telegram-канала Mash оказалась запись с кастинга новых участников шоу. На ней сотрудницы проекта проводят собеседование с потенциальными героями. Они задают вопросы о том, чем каждый из мужчин мог бы заинтересовать представительницу прекрасного пола. Судя по кадру с названием улицы, съемки проходят на юго-западе столицы.