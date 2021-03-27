Телеведущая Ксения Собчак дала новый комментарий по поводу нашумевшего интервью с вышедшим на свободу маньяком Виктором Моховым . Журналистка объяснила свое поведение и цель беседы.

Резонанс вокруг интервью начался еще до того, как Собчак встретилась с мужчиной, который в течение нескольких лет удерживал в плену двух юных девушек. Многие отказались смотреть выпуск из принципа: нечего делать из такого преступника звезду новостей. Критикам также не нравится, что Мохов получил хороший гонорар. Другие возмущены спокойным поведением Ксении.

Собчак объяснила, что не видит смысла выкрикивать «Да, вы чудовище», «Ненавижу вас, тварь», так как ее цель – раскрыть героя, а не вынести моральную оценку. Подобные реплики могут привести лишь к тому, что интервьюируемый закроется.

«Если для этого надо использовать «удобные» ему слова, придется это делать, увы», — сказала она.