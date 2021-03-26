Самойлову высмеяли из-за подарка Джигана

Оксана Самойлова перенесла не самый легкий год. В Интернете давно писали об изменах Джигана, но Самойлова предпочитала игнорировать эту информацию. Когда пандемия была в самом разгаре рэпер принялся праздновать рождение наследника и переборщил. Джиган скрасил многим период самоизоляции своими песнями и поведением. Самойлова продолжала жить в одном доме с кутилой. Более того, она жила там с детьми. Джигана пришлось положить в рехаб, где его привели в порядок. Американские врачи не справились, а вот в России рэпера быстро вернули из непонятного состояния.

Фото: Instagram Instagram

Жена Джигана писала в Инстаграме, что она не хочет просыпаться в этот мир, что у нее все плохо. Была назначена дата развода. В тот же день должны были развестись Павел Прилучный Агата Муцениеце . Актеры пришли на развод, а Джиган и Оксана - нет.

Самойлова позже объяснила, что решила дать Джигану еще один шанс. Якобы дети плакали без отца, переживали, поэтому Оксане пришлось поступиться со своими принципами.

Интернет встретил решение многодетной матери резко негативно. Оксана должна была стать лицом феминистического движения, стать одной из тех, кто оказывает поддержку жертвам домашнего насилия. Самойлова выбрала другой путь и решила остаться в семье, не побоявшись, что Джиган снова угостится папиросой у Снуп Дога.

Что интересно, почти под каждым постом Оксаны теперь есть упоминание о том инциденте. Чем бы Самойлова ни занималась, ее критикуют. По мнению общественности, Джигана прощать не стоило. Все полагают, что Оксаной движет только любовь к деньгам и страх потерять материальное благополучие. Самойлова рискует потерять большой дом, детей и достаток. А еще у нее есть муж, который чувствует свою вину. Его страдания подогревает гнев общественности.