Адвокат Спирс потребовал заменить опекуна певицы

двокат певицы Бритни Спирс Сэмюэль Ингхэм потребовал заменить нынешнего опекуна исполнительницы — ее отца Джейми Спирса — на ее временного опекуна Джоди Монтгомери, передает Variety в ответ на соответствующую петицию, поданную в суд.

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Став постоянным опекуном, Монтгомери сможет контролировать лечение Бритни Спирс, общаться с врачами артистки, контролировать ее безопасность и количество посетителей. Кроме того, она сможет знакомиться с решениями суда.

Джейми Спирс в 2008 году получил право заниматься финансами дочери и ограничивать ее круг общения. Суд вынес такое решение из-за состояния психического здоровья артистки. В 2019 году опекунство перешло к личному менеджеру певицы.