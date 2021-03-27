Волочкова призналась в романе с Джимом Керри

Напомним, что 2016 году Анастасия Волочкова уже приходила в студию к Лере Кудрявцевой, где раскрыла немало своих секретов, также в 2018 году она принимала участие в специальном новогоднем выпуске программы. Но «новые тайны балерины камнем лежат на ее душе, а обиды не дают ей покоя».