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Анастасия Волочкова призналась, что крутила роман с Джимом Керри

Passion.ruиещё 2
27 минут назад
45-летняя балерина дала откровенное интервью Лере Кудрявцевой.
Волочкова призналась в романе с Джимом Керри
Фото: InstagramInstagram
В эфире шоу «Секрет на миллион» Анастасия Волочкова рассказала, что крутила роман с голливудским актером Джимом Керри. У пары до сих пор сохраняются отличные взаимоотношения, как призналась балерина. Кроме того, в интервью Лере Кудрявцевой она рассказала, что не стесняется тратить на себя миллионы. Так, балерина каждый день носит роскошные украшения — стоимость одного из ее колец составляет более 60 миллионов рублей. В студии она появилась в шикарном платье и с ювелирным изделием на пальце. Как рассказала Анастасия, это подарок на день рождения три года назад от ее экс-возлюбленного. Главная деталь — редкий камень под названием турмалин Параиб.
Напомним, что 2016 году Анастасия Волочкова уже приходила в студию к Лере Кудрявцевой, где раскрыла немало своих секретов, также в 2018 году она принимала участие в специальном новогоднем выпуске программы. Но «новые тайны балерины камнем лежат на ее душе, а обиды не дают ей покоя».
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