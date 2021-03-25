Победительница шоу «Пацанки» призналась в поедании собак

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Горохова сообщила, что весьма непритязательна в еде и ест даже собак. Ведущая Наталья Гасанханова была шокирована признанием экс-«пацанки» и попросила ее рассказать подробнее об этом опыте.

«У меня был щенок Блэк. И вы же знаете, что я жила не очень хорошо, у нас не было денег, еды — ничего. Я пришла из школы и вижу, стоит тазик мяса под столом. Я говорю: «Мам, а где Блэк?». Она: «Он убежал». Ну я же маленькая была, думаю: «Ладно». Плакала, конечно», - рассказала Горохова.

По ее словам, тогда она съела мясо и даже не заподозрила, что это и был Блэк. Однако спустя много лет мама призналась, что действительно зарезала собаку.

Впрочем, как выяснилось, это был не единственный случай, когда Горохова ела собак. Уже во взрослой жизни она с друзьями съела собаку за гаражами. Девушка призналась, что собачатина оказалась самым вкусным мясом из всех, что она пробовала.