Андрей Малахов отказался от московской прописки

Сенсация, не иначе! Один из самых успешных завоевателей столицы — телеведущий Андрей Малахов вернулся в родные Апатиты . Пока, правда, лишь на бумаге: прописался на малой родине. И всему миру продемонстрировал новый штамп в паспорте. С чего бы?

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«Время возвращаться в родной город! Пусть пока на бумаге. С 23 марта я официально прописан в городе Апатиты. Считаю это трендом-2021: прописка в Москве, столь желанная в 1990-х годах, в XXI веке — не такая уж важная штука. А вот поддержать родной город налогами и личным участием (пусть даже малыми делами) MUST», — написал шоумен на своей официальной страничке в сети «Инстаграм».

А съемки в рекламе? А корпоративы? Телеведущие, открою вам секрет, с двух последних источников имеют значительно больше, чем с основной работы. Если сказать, что Андрей Малахов зарабатывает в год 100 миллионов рублей, то, думаю, он может обидеться. Скорее всего, куда больше. Но даже от 100 миллионов 15 процентов он должен заплатить в бюджет в качестве НДФЛ. И вот тут самое интересное. НДФЛ в России, согласно пункту 7 статьи 226 Налогового кодекса, уплачивается «по месту учета налогового агента в налоговом органе ». В переводе на русский — по месту нахождения работодателя.

Я сомневаюсь, что канал «Россия 1» и рекламодатели, нанимающие Малахова, вслед за ним зарегистрировались в Апатитах. А значит, как минимум, большая часть налогов ведущего останется в Москве. Возможно, Андрей поделится с Апатитами своими доходами от участия в корпоративах и других публичных мероприятиях, где его хотят видеть. Хотя Подобные доходы, как правило, особо не афишируются, и деньги передаются в конверте. Но вдруг Андрей проводит их официально? Мы узнаем это лишь после 30 апреля 2022 года, когда ведущий заполнит в налоговой инспекции Апатитов декларацию за 2021 год.

Есть еще личное имущество, например, недвижимость. У Малахова, как известно, на Остоженке в доме 1/9 две квартиры. Третью (четырехкомнатную) он купил в этом же районе. Однако, увы, согласно пункту 6 статьи 383 Налогового кодекса, налог за них он должен платить «по месту нахождения объектов». То бишь снова в Москве.

Что получается? Малахов душой в Апатитах, а деньгами-то в столице! К тому же здесь он питается в ресторанах, одевается, ездит на авто — в общем, тратит заработанное. Так что, похоже, новый штамп в паспорте — просто реверанс в сторону родного города, но вряд ли существенная материальная помощь региону.