Ивлееву поймали без прав за рулём

Настя Ивлеева попала в неприятную ситуацию на дороге. Её остановил сотрудник ДПС и попросил предъявить права.

Документов при себе у Ивлеевой не оказалось, по её словам они остались в другой машине, который у ведущей «Орла и решки» три.

Это нормальная практика. Я — блондинка, у меня три машины. Я не кладу права в бардачок одной из машин, они у меня кочуют по всей планете, — приводит слова телезвезды «Собеседник».

Блогер рассказала, то решила откупиться от гаишника, но он был непреклонен. И на просьбу Ивлеевой выписать ей штраф, который она оплатит и поедет дальше, приказал звезде оставаться на месте и ждать, пока её кто-нибудь не заберёт.