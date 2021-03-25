Ивлееву поймали без прав за рулём

Документов при себе у Ивлеевой не оказалось, по её словам они остались в другой машине, который у ведущей «Орла и решки» три.
Блогер рассказала, то решила откупиться от гаишника, но он был непреклонен. И на просьбу Ивлеевой выписать ей штраф, который она оплатит и поедет дальше, приказал звезде оставаться на месте и ждать, пока её кто-нибудь не заберёт.
Ивлеева всё-таки выкрутилась из ситуации. Она после некоторого ожидания предложила рассказать сотруднику ДПС анекдоты, чтобы не скучать вдвоём на дороге. И только после этого гаишник отпустил ведущую.