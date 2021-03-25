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Ивлееву поймали без прав за рулём

News.ru
14 часов назад
Настя Ивлеева попала в неприятную ситуацию на дороге. Её остановил сотрудник ДПС и попросил предъявить права.
Документов при себе у Ивлеевой не оказалось, по её словам они остались в другой машине, который у ведущей «Орла и решки» три.
Это нормальная практика. Я — блондинка, у меня три машины. Я не кладу права в бардачок одной из машин, они у меня кочуют по всей планете, — приводит слова телезвезды «Собеседник».
Блогер рассказала, то решила откупиться от гаишника, но он был непреклонен. И на просьбу Ивлеевой выписать ей штраф, который она оплатит и поедет дальше, приказал звезде оставаться на месте и ждать, пока её кто-нибудь не заберёт.
Ивлеева всё-таки выкрутилась из ситуации. Она после некоторого ожидания предложила рассказать сотруднику ДПС анекдоты, чтобы не скучать вдвоём на дороге. И только после этого гаишник отпустил ведущую.
Шоу-бизнес,Видео,ГИБДД,ИД "Собеседник",
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