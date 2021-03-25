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Домогаров признался в потере смысла жизни после смерти сына

Lenta.ruиещё 9
9 часов назад
Российский актер Александр Домогаров признался в потере смысла жизни после гибели сына. Интервью с артистом было опубликовано на YouTube-канале RTVI.
Домогаров признался в потере смысла жизни
Фото: RTVI Развлечения / YouTubeRTVI Развлечения / YouTube
Домогаров вспомнил, как переживал смерть наследника в 2008 году. Он рассказал, что после трагической кончины Дмитрия не мог справиться с болью утраты. По словам актера, друзья посоветовали ему найти утешение в религии. С тех пор артист стал ближе к церкви, однако до сих пор не может смириться с гибелью сына.
«Я не знаю, почему Бог наказывает детей за грехи родителей. Не знаю, как на это реагировать. Пожалуй, это единственный момент, с которым мне сложно смириться в религии», — сказал он.
Сыну актера, Дмитрию было 23 года. Он скончался вследствие открытой черепно-мозговой травмы.
Ранее актер Александр Домогаров предложил продавать россиянам гаджеты только при наличии справки от психиатра. Он объяснил это завистью многих людей из-за публикаций в соцсетях.
Шоу-бизнес,Александр Домогаров,
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