«Дом-2» готовится к выходу на новом канале

Для раскрутки проекта организаторы позвали старых участников. По их словам, шоу «не стартанёт» с новичками, даже несмотря на популярное название.

Одна из бывших ведущих реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа рассказала, что испытала радость, узнав о закрытии проекта. Об этом она поведала в разговоре с журналистами. Жужа призналась, что ей это известие доставило радость. Тем не менее экс-ведущая «Дома-2» подчеркнула, что телевизор она не смотрит.