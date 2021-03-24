Бузова попросила мужчин о честности

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Но всё изменилось, когда звезда «Дома-2» встретила Давида Манукяна . Блогер и поющая ведущая были вместе полтора года. Поклонники не могли нарадоваться и со дня на день ждали новость о помолвке. Но недавно пара объявила о расставании.

Сейчас Бузова уже почти оправилась от разрыва. Она продолжает успешно строить карьеру и рассказывать подписчикам обо всем, что с ней происходит, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».

В частности, она озвучила свои требования к отношениям с мужчиной. По словам Бузовой, найти подход к ней совсем не сложно. Достаточно соблюдать всего несколько условий.

«Со мной нужно уметь договариваться. Это первое. Второе — меня не нужно обманывать. Подход ко мне найти очень легко – это любовь, искренность, правда», – резюмировала она.

Ранее сообщалось, что Бузова напугала фанатов, разместив видео из больницы. Спустя время певица выложила видеообращение к поклонникам. Телеведущая заявила, что теперь вплотную занимается своим здоровьем. Однако, звезда не стала говорить о том, какие именно у нее возникли проблемы.

«Мне предстоит пройти сложный путь. Долгий. Могу так сказать», — подчеркнула ведущая.