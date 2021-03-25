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Кузя из “Универа” встречался с сестрой своей жены

Елена Прошина
28 минут назад
Актер Виталий Гогунский встречался с сестрой своей будущей жены. Об этом он сам рассказал в эфире канала «Россия».
Кузя из “Универа” встречался с сестрой своей жены
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В 2000-х годах, как сообщал «Рамблер», Гогунский встречался с моделью Ириной Маирко. В 2008-м он познакомился с девушкой по имени Анна Жюсталь. В 2010-м Маирко родила ему дочь Милану. В 2013-м актер женился на Жюсталь. Позже они развелись. В 2017-м Гогунский женился на Маирко. В 2019-м они развелись.
Сегодня актер стал героем нового эпизода шоу «Судьба человека». В ходе него он рассказал, что до того как начать встречаться с Жюсталь, недолго встречался с ее сестрой. Изначально Жюсталь отказывалась встречаться с ним из-за этого, чтобы не задеть чувства сестры. Гогунский проявил настойчивость, они все-таки начали встречаться и в итоге поженились во Флоренции.
Актер признался, что был счастлив с Жюсталь как ребенок, в отношениях с ней узнал, что такое тепло, понимание, спокойствие и поддержка. Однако в ходе брака с Жюсталь его сильно изматывало то, что он разрывался между дочерью и супругой.
«Мне показалось, что она обделена моим вниманием, что я слишком люблю дочь», — рассказал Гогунский.
Шоу-бизнес,Ирина Маирко,Виталий Гогунский,
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