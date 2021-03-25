Кузя из “Универа” встречался с сестрой своей жены

Сегодня актер стал героем нового эпизода шоу «Судьба человека». В ходе него он рассказал, что до того как начать встречаться с Жюсталь, недолго встречался с ее сестрой. Изначально Жюсталь отказывалась встречаться с ним из-за этого, чтобы не задеть чувства сестры. Гогунский проявил настойчивость, они все-таки начали встречаться и в итоге поженились во Флоренции.