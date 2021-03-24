Лещенко высказался о конфликте Нурмагомедова и Моргенштерна

Он добавил, что и Нурмагомедов, и Моргенштерн – самодостаточные люди, критика в адрес которых ни к чему не приведет. По словам Лещенко, необходимо иметь самоконтроль и ориентироваться на собственные критерии нравственности.
Ранее, как сообщал «Рамблер», боец ММА Александр Шлеменко назвал Моргенштерна «чертом, а проще говоря – бесом» и призвал ввести цензуру, чтобы не допускать таких артистов до широкой аудитории. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал коллегу, заявив, что давно нужно ввести цензурирующий орган, который «будет чистить всю эту грязь с экранов».