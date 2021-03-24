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Лещенко высказался о конфликте Нурмагомедова и Моргенштерна

Вероника Полынина
4 часа назад
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал призыв бойцов ММА Александра Шлеменко и Хабиба Нурмагомедова запретить творчество рэпера Моргенштерна.
Лещенко высказался о конфликте Нурмагомедова и Моргенштерна
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В комментарии РЕН ТВ Лещенко заявил, что в каждом человеке должна быть самоцензура.
«Я просто говорю, что человек должен иметь свое собственное мироощущение, которое он выстрадал, приобрел и культивирует в своей душе. Каждый человек должен быть себе и цензором, и критиком, и иметь взгляд со стороны», - сказал артист.
Он добавил, что и Нурмагомедов, и Моргенштерн – самодостаточные люди, критика в адрес которых ни к чему не приведет. По словам Лещенко, необходимо иметь самоконтроль и ориентироваться на собственные критерии нравственности.
Ранее, как сообщал «Рамблер», боец ММА Александр Шлеменко назвал Моргенштерна «чертом, а проще говоря – бесом» и призвал ввести цензуру, чтобы не допускать таких артистов до широкой аудитории. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал коллегу, заявив, что давно нужно ввести цензурирующий орган, который «будет чистить всю эту грязь с экранов».
Шоу-бизнес,Хабиб Нурмагомедов,Лев Лещенко,Александр Шлеменко,РЕН ТВ,
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