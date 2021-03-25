Бывший муж Гагариной вновь закрутил роман со звездой

Как сообщал «Рамблер», в конце 2020 года Полина Гагарина развелась со своим мужем Дмитрием Исхаковым. Фотограф заявлял в соцсетях, что они «сохраняют нормальные отношения» и «продолжают с любовью заботиться о детях». Однако позднее стало известно, что Исхаков на правах отца запретил своей дочери выезд с матерью на отдых. Тем не менее, Гагарина все же сумела увезти обоих своих детей за границу.
Исхаков отметил, что распад семьи стал для него «довольно сильным потрясением», однако после развода у него освободилось много времени на себя и на занятие творчеством.
«Наши с Полиной отношения сложные. Общаемся мы исключительно по вопросам, касающимся дочери», - признал фотограф.
Он также подчеркнул, что уже не свободен, однако отказался говорить, с кем именно встречается.
«Имя моей спутницы довольно известное, и я не хотел бы делать это достоянием общественности. Во всяком случае, пока», - заявил Дмитрий Исхаков.