Бывший муж Гагариной вновь закрутил роман со звездой

Как сообщал «Рамблер», в конце 2020 года Полина Гагарина развелась со своим мужем Дмитрием Исхаковым. Фотограф заявлял в соцсетях, что они «сохраняют нормальные отношения» и «продолжают с любовью заботиться о детях». Однако позднее стало известно, что Исхаков на правах отца запретил своей дочери выезд с матерью на отдых. Тем не менее, Гагарина все же сумела увезти обоих своих детей за границу.