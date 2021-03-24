Кудрявцева рассказала о странном госте в реанимации

Фото: Instagram Instagram

Кудрявцева попросила читателей представить «устрашающий реанимационный блок» и сообщила, что ночью с ней случился неприятный инцидент, из-за которого она «пожалела, что с собой нет памперса, ибо была от страха готова надуть в штаны».

«Лежу. Переживаю. Не сплю. Слышу, какая-то возня. Поднимаю голову и вижу здорового мужчину, который тихо так открывает дверь из соседнего блока. Я напряглась, привстала и спросила, мол, не заблудился ли он. Мужчина, не обращая на меня внимания, тихо открывает дверь и идет, шаркая тапочками, к моей кровати», - написала телеведущая.

По ее словам, мужчина молчал и улыбался, его глаза были безумны, а на его белой футболке проступала кровь.

Кудрявцева попыталась скрыться от неожиданного гостя в коридоре, но он продолжил преследование.

«Я не помню такого страха вообще, при том что привезли меня походу из-за моей и так пошатанной психики. Ноги вата, руки трясутся, в голове кошмары. Представьте, что я думала? Идет чувак меня душить, убивать, ну или типа того», - призналась ведущая.

Позже выяснилось, что ее преследователь – пациент из соседней палаты, «не в себе». Футболка мужчины была в крови из-за того, что он самостоятельно снял катетер.