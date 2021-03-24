Окровавленный пациент ворвался в палату к Кудрявцевой

Госпитализированная Лера Кудрявцева перепугалась не на шутку, когда к ней ночью в палату ворвался окровавленный мужчина с безумными глазами.

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По словам телеведущей, инцидент произошёл в первую ночь, когда она поступила в реанимацию. Неизвестный мужчина, шаркая тапочками, подошёл к её кровати, остановился перед ней с улыбкой на лице и совершенно безумными глазами.

Я опускаю взгляд и вижу кровь на его белой футболке. Медленно слезаю с кровати и двигаюсь в сторону двери. Закрываю дверь, и мужик, взявшись за ручку, пытаться ее открыть. У меня есть одна особенность: я от страха всегда молчу. И вот так, в полной тишине продолжалась эта схватка между молчащей мной и молчащим мужиком, — рассказала Кудрявцева на своей странице в Instagram.

Она отметила, что не припомнит, чтобы когда-нибудь испытывала подобный страх. Она решила, что её пришли убивать.

Ноги — вата, руки трясутся, в голове кошмары. Представьте, что я думала? Идёт чувак меня душить, убивать или типа того, — сказала ведущая.

Как выяснилось, неизвестный мужчина был пациентом, сбежавшим из соседней палаты. Врачи сказали, что он «не в себе». В результате происшествия Лера Кудрявцева не пострадала, но очень сильно испугалась.