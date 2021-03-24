Исхаков впервые высказался о разводе с Гагариной

Фото: РИА Новости РИА Новости

В интервью Peopletalk Исхаков назвал отношения с бывшей женой сложными и сообщил, что они общаются исключительно по вопросам, касающимся их общей дочери Мии.

Исхаков признался, что распад семьи стал для него «довольно сильным потрясением», но после развода у него появилось больше времени на себя и собственное творчество.

По словам экс-супруга Гагариной, он с пониманием отнесся к тому, что после разрыва певица уволила его их своей команды.

«Я был большой частью ее жизни и команды. В какой-то момент все изменилось, и в свете новых обстоятельств занимать какие-то должности больше не было необходимости», - объяснил Дмитрий Исхаков.

В настоящее время он не следит за творчеством бывшей жены.

При этом, по словам Исхакова, он остается хорошим другом для сына Гагариной от первого брака Андрея, которого он воспитывал с пяти лет.

«Он чудесный парень. Очень чуткий, тонкий, умный. В нем есть многое, чего никогда не было во мне. Он перфекционист и никогда не бросает ничего на полпути. ( ) Андрюха совершенно самостоятельно прекрасно учится. Занимается спортом и музыкой. Читает и изучает языки. Вообще, парень с прекрасным чувством юмора, что я особенно ценю в людях. Я им безумного горжусь!» - заявил фотограф.