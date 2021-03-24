Юлиан рассказал о «страшных историях» вокруг умершей Лядовой

Певец Юлиан Васин считает, что композитор Людмила Лядова могла бы прожить дольше, если бы ее не разлучили с мужем. Об этом сообщает «Собеседник».

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Как писал «Рамблер», Людмила Лядова скончалась 10 марта на 96-м году жизни. В конце февраля она попала в больницу с COVID-19, за неделю до смерти ее перевели в реанимацию с 75-процентным поражением легких.

Юлиан рассказал, что в последние годы в жизни Лядовой появился человек, который «оградил ее от всех близких людей», в том числе от мужа Александра. Он отметил, что композитор развелась с супругом в 90 лет.

По мнению Юлиана, развод был организован ради новых наследников. Певец подчеркнул, что Лядова владела квартирой в Брюсовом переулке, которая стоит больше 80 миллионов рублей.

«Во всех этих страшных историях сейчас будут разбираться серьезные люди. < > Лядова - не та женщина, которая бы могла выгнать мужа из квартиры в 90 лет! Это беспредел. Они даже развели их заочно», - сказал он.

По словам Юлиана, о разводе муж Лядовой узнал только через восемь месяцев.