Кудрявцева назвала причину экстренной госпитализации

Как писал «Рамблер», в прошлом году Кудрявцева рассказала, что ей сделали «очень агрессивную» операцию из-за порвавшегося в груди импланта. По ее словам, имплант протекал лет пять-шесть «куда только можно было затечь». Гель, вытекавший из импланта, пропитал все ткани, врачи вычищали их четыре часа.