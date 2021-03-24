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Кудрявцева назвала причину экстренной госпитализации

Мария Иванова
11 часов назад
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что ее экстренно госпитализировали прямо со съемок с опасными симптомами. На своей странице в Instagram она написала, что на фоне стрессов у нее «сдала физика».
Кудрявцева назвала причину экстренной госпитализации
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
«Дышать тяжело - боль в груди , туман в голове . Увезли на скорой ехать с мигалками тот ещё стресс и ощущение , что все - приплыли По итогу всех обследований здорова ( ну если можно в наше время быть здоровым ), но в принципе ничего критичного», - написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
По ее словам, из-за стрессов, отсутствия отдыха, ее мнительности и тревожности «физика дает сбой».
Многие подписчики предположили, что у ведущей произошла паническая атака, а некоторые посоветовали ей пройти дополнительные обследования.
«У современной медицины всё нервы, что техника не показала, вот только при постановке диагноза на обследования должно отводиться 30% а 70% на симптомы. И современная наука ещё не достигла того уровня, чтобы находить все проблемы с сердцем», - отметила @lusis_646_tc.

«Лера это последствие кароны! Сама 10 дней тому назад с такими симптомами попала в кардиоцентр в прединфарктное состоянии! Берегите себя!» - написала @nchepurova.

«Это предклимаксное,все норм!!» - заявила @slas.te.na.
Как писал «Рамблер», в прошлом году Кудрявцева рассказала, что ей сделали «очень агрессивную» операцию из-за порвавшегося в груди импланта. По ее словам, имплант протекал лет пять-шесть «куда только можно было затечь». Гель, вытекавший из импланта, пропитал все ткани, врачи вычищали их четыре часа.
Шоу-бизнес,Физика,Лера Кудрявцева,
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