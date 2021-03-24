Резко похудевший Фадеев впечатлил фанатов

Отметим, что за последнее время он похудел вполовину на 115 килограммов и, судя по всему, на таких впечатляющих результатах останавливаться вовсе не намерен, пишет 7days.ru.

Напомним, что Максим Фадеев — один из самых известных российских продюсеров. При этом не со всеми звездами у него хорошие отношения. К примеру, он уже много лет не общается с не менее звездным продюсером и композитором Игорем Крутым.