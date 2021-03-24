Актер Гогунский обещал выплатить алименты дочери

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Гогунский заявил, что собирается вернуть долг. По его словам, осталось только уладить некоторые юридические формальности, чтобы определить размер задолженности и срок ее погашения.

— Я два года не платил. Просто я отдал изначально не 25 процентов, а все. Оставил свою квартиру и энергию, ресурсы, которые в нее вложил, — отметил Гогунский.

Исполнитель роли Кузи в сериале «Универ» подчеркнул, что после развода с Маирко в 2019 году пересмотрел свои ценностные ориентиры. Гогунский вспомнил, что родители предостерегали его от брака с моделью, но актер не послушал маму и папу.

— С годами понял, что они были правы. Мы разные люди, — добавил Гогунский.