В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Актер Виталий Гогунский объяснил, почему два года не платил алименты дочери

Вечерняя Москваиещё 9
7 часов назад
Актер Виталий Гогунский в эфире программы «Судьба человека» рассказал о своем втором браке с моделью Ириной Маирко. Он объяснил, почему два года не платил алименты дочери. Видео опубликовано на YouTube.
Актер Гогунский обещал выплатить алименты дочери
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Гогунский заявил, что собирается вернуть долг. По его словам, осталось только уладить некоторые юридические формальности, чтобы определить размер задолженности и срок ее погашения.
— Я два года не платил. Просто я отдал изначально не 25 процентов, а все. Оставил свою квартиру и энергию, ресурсы, которые в нее вложил, — отметил Гогунский.
Исполнитель роли Кузи в сериале «Универ» подчеркнул, что после развода с Маирко в 2019 году пересмотрел свои ценностные ориентиры. Гогунский вспомнил, что родители предостерегали его от брака с моделью, но актер не послушал маму и папу.
— С годами понял, что они были правы. Мы разные люди, — добавил Гогунский.
Он заявил, что в настоящее время редко видится с дочкой Миланой, потому что не хочет ее «травмировать».
Шоу-бизнес,Ирина Маирко,Виталий Гогунский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители