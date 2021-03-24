Актер Гогунский обещал выплатить алименты дочери

Актер Виталий Гогунский
в эфире программы «Судьба человека» рассказал о своем втором браке с моделью Ириной Маирко
. Он объяснил, почему два года не платил алименты дочери. Видео опубликовано на YouTube
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Гогунский заявил, что собирается вернуть долг. По его словам, осталось только уладить некоторые юридические формальности, чтобы определить размер задолженности и срок ее погашения.
— Я два года не платил. Просто я отдал изначально не 25 процентов, а все. Оставил свою квартиру и энергию, ресурсы, которые в нее вложил, — отметил Гогунский.
Исполнитель роли Кузи в сериале «Универ» подчеркнул, что после развода с Маирко в 2019 году пересмотрел свои ценностные ориентиры. Гогунский вспомнил, что родители предостерегали его от брака с моделью, но актер не послушал маму и папу.
— С годами понял, что они были правы. Мы разные люди, — добавил Гогунский.
Он заявил, что в настоящее время редко видится с дочкой Миланой, потому что не хочет ее «травмировать».