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«Что ты делаешь?»: Рудковская влезла в скандал с бывшей женой Аршавина

Экспресс газетаиещё 2
1 час назад
Продюсер прокомментировала ситуацию с экс-футболистом
В Сети активно обсуждают очередной скандал, связанный с личной жизнью Андрея Аршавина. В 2019 году он развелся со своей супругой Алисой и перестал контактировать с маленькой дочкой Есенией. Девочка не видела отца почти два года и фактически забыла, как он выглядит. Зато Андрей Аршавин вспомнил о трех детях от Юлии Барановской и впервые за много лет начал с ними общаться.
Поведение Аршавина по отношению к родным отпрыскам вызывает много вопросов у пользователей. Сейчас его экс-супруга Алиса Аршавина сильно больна. Она была в коме после приступа панкреатита, перенесла коронавирус и почти осталась без носа из-за некроза.
Яна Рудковская влезла в скандал со спортсменом, который, к слову, не так давно высмеивал ее сына Сашу. Продюсер посоветовала Аршавину разобраться в себе и перестать так низко поступать со своими детьми.
«Мне очень обидно за него по-человечески. Еще хочется сказать: «Андрей, остановись. Начни все с чистого листа, пересмотри свое отношение к детям и женщинам своим...» Я всегда неплохо относилась к Андрею, но когда он начал шутить, что мы принуждаем нашего сына Саню сниматься в роликах... Ты высмеиваешь Саню Плющенко, так зайди в Instagram его папы и посмотри, что этот мальчик делает на льду. А как тренирует его папа! А что делаешь ты? Ты от одних детей почти отказался, от вторых детей отказался», — сказала Рудковская в интервью Sport24.
Она призналась, что ей жаль и Алису Аршавину, и Юлию Барановскую. По мнению Рудковской, обе женщины были безумно влюблены в Аршавина.
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