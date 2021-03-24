«Мне очень обидно за него по-человечески. Еще хочется сказать: «Андрей, остановись. Начни все с чистого листа, пересмотри свое отношение к детям и женщинам своим...» Я всегда неплохо относилась к Андрею, но когда он начал шутить, что мы принуждаем нашего сына Саню сниматься в роликах... Ты высмеиваешь Саню Плющенко, так зайди в Instagram его папы и посмотри, что этот мальчик делает на льду. А как тренирует его папа! А что делаешь ты? Ты от одних детей почти отказался, от вторых детей отказался», — сказала Рудковская в интервью Sport24.