Суд отправил актера Лаврова под домашний арест

Таганский районный суд Москвы арестовал на два месяца актера Андрея Лаврова, который угрожал ножом инспектору Военной автоинспекции в центре столицы.
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«В отношении Лаврова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 19 мая 2021 года», - приводит агентство «Москва» слова секретаря суда.
Уголовное дело в отношении Лаврова расследуется по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).
Как сообщал «Рамблер», 19 марта на Котельнической набережной в Москве Андрей Лавров, находясь в нетрезвом виде, подошел к инспектору ДПС военной автомобильной инспекции и стал угрожать ему ножом. Сотрудник ВАИ не пострадал, актера задержали на месте.