"Туман в голове": Кудрявцева рассказала о госпитализации

«Короче дело было так. Вчера на съемках стало хреновенько, дышать тяжело - боль в груди, туман в голове. Увезли на скорой. Ехать с мигалками - тот еще стресс и ощущение, что все – приплыли», - поделилась она с поклонниками в Instagram.
В больнице телеведущей провели ряд обследований: проверили сердце, сделали компьютерную томографию легких, взяли анализы.
По словам Кудрявцевой, предварительные результаты обследований говорят о том, что она здорова, но переутомлена.
«На этом фоне сбой дает физика, ну и еще моя чертова мнительность и тревожность», - добавила ведущая.
Кудрявцева подчеркнула, что не падала в обморок на съемках, как сообщал ряд СМИ. Однако и без обморока она ужасно испугалась и испугала всех вокруг.
Как сообщал «Рамблер», здоровье не впервые подводит ведущую «Секрета на миллион». После Нового года Лера Кудрявцева переболела коронавирусом, а спустя две недели упала с лестницы и получила травму. В соцсетях телеведущая разместила медицинское заключение, в котором говорится, что у нее диагностирован «стресс-перелом тела и боковых масс крестца на уровне S3-позвонка». Позднее Кудрявцева пояснила, что упала с лестницы, ведущей на чердак, и отметила, что чувствует себя «на букву х».