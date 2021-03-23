"Туман в голове": Кудрявцева рассказала о госпитализации

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«Короче дело было так. Вчера на съемках стало хреновенько, дышать тяжело - боль в груди, туман в голове. Увезли на скорой. Ехать с мигалками - тот еще стресс и ощущение, что все – приплыли», - поделилась она с поклонниками в Instagram.

В больнице телеведущей провели ряд обследований: проверили сердце, сделали компьютерную томографию легких, взяли анализы.

По словам Кудрявцевой, предварительные результаты обследований говорят о том, что она здорова, но переутомлена.

«На этом фоне сбой дает физика, ну и еще моя чертова мнительность и тревожность», - добавила ведущая.

Кудрявцева подчеркнула, что не падала в обморок на съемках, как сообщал ряд СМИ. Однако и без обморока она ужасно испугалась и испугала всех вокруг.