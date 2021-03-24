Стоцкая ответила на вопрос о похожих на Киркорова детях

Фото: @fkirkorov/Instagram @fkirkorov/Instagram

«Вы недавно с Филиппом Киркоровым опять вышли в свет и подписчики твои просто исписались в комментариях, какая вы прекрасная пара, оставили вам кучу лайков, опять вас поженили. Опять ты детей выложила и опять про детей написали, что его дети», - сказала ведущая шоу Юлия Барановская.

Стоцкая подчеркнула, что Киркоров для нее - друг и наставник, который «влюбился в нее, как в артистку».

«[Дети] действительно похожи, черт возьми, я не знаю, это какая-то кармическая встреча. На самом деле и мы с ним похожи, людям просто хочется, чтобы это было так, и даже если мы предоставим все ДНК и документы, они не поверят, они хотят, им нужна эта легенда», - объяснила она.

Как сообщал «Рамблер», ранее Стоцкая стала гостьей программы «Секрет на миллион» и рассказала об отношениях с Киркоровым.

По словам артистки, рядом с Киркоровым у нее началась звездная болезнь, но певец не продлил с ней контракт, поэтому ей пришлось заниматься карьерой самостоятельно.