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Стоцкая ответила на вопрос о похожих на Киркорова детях

Елена Прошина
21 час назад
Певица Анастасия Стоцкая объяснила сходство ее детей с Филиппом Киркоровым «кармической встречей». Об этом она рассказала в эфире шоу «Все к лучшему» на «Русском Радио».
Стоцкая ответила на вопрос о похожих на Киркорова детях
Фото: @fkirkorov/Instagram@fkirkorov/Instagram
«Вы недавно с Филиппом Киркоровым опять вышли в свет и подписчики твои просто исписались в комментариях, какая вы прекрасная пара, оставили вам кучу лайков, опять вас поженили. Опять ты детей выложила и опять про детей написали, что его дети», - сказала ведущая шоу Юлия Барановская.
Стоцкая подчеркнула, что Киркоров для нее - друг и наставник, который «влюбился в нее, как в артистку».
«[Дети] действительно похожи, черт возьми, я не знаю, это какая-то кармическая встреча. На самом деле и мы с ним похожи, людям просто хочется, чтобы это было так, и даже если мы предоставим все ДНК и документы, они не поверят, они хотят, им нужна эта легенда», - объяснила она.
Как сообщал «Рамблер», ранее Стоцкая стала гостьей программы «Секрет на миллион» и рассказала об отношениях с Киркоровым.
По словам артистки, рядом с Киркоровым у нее началась звездная болезнь, но певец не продлил с ней контракт, поэтому ей пришлось заниматься карьерой самостоятельно.
Также Стоцкая рассказала, что сейчас занимается творчеством в свое удовольствие, а на первом месте у нее семья.
Шоу-бизнес,Радио,Юлия Барановская,Анастасия Стоцкая,Филипп Киркоров,Русское Радио,
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